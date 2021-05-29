شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش استعدادات امتحانات العملي والنظري للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بامتحانات طلاب الدبلومات الفنية، والتي تبدأ امتحاناتها «العملية» يوم السبت 5 يونيو 2021، تعقبها الامتحانات «النظري» والتي تبدأ في الفترة من 19 يونيه 2021 وتستمر حتى الأول من شهر يوليو 2021

حيث وجه المحافظ وكيلة الوزارة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات

من جهتها أكدت«سهام يوسف»أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات العملية والنظرية لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي، زراعي، تجاري)، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العلمي وأن تكون الاستراحات الخاصة بالمعلمين على أعلى مستوى وتوفير المناخ الملائم للمعلمين والطلاب لأداء الامتحان.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان، بحيث لا يتجاوز العدد 14 طالباً بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف عن الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان، موضحة أنه سيتم توفير التطعيم بلقاح كورونا للمعلمين والإداريين المسئولين عن الامتحانات العامة بالتنسيق مع مديرية الصحة.