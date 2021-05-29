شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بمركز التطعيم ضد كورونا بأبو تشت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم السبت، سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ومقره مركز صحة الأسرة بنجع القزاز بمدينة أبوتشت للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للراغبين في تلقى اللقاح، رافقه الدكتور قدري الشعيبي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح نائب محافظ قنا أن المركز بدأ العمل في تطعيم المواطنين باللقاح في ١٣ مايو الجاري ويستقبل المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح يوميا من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً بمعدل من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ مواطن يوميا، داعيا المواطنين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسيجري إرسال رسالة لكل مواطن بموعد ومكان تلقى اللقاح الذي يتم اختياره في أقرب مركز لمحل إقامة المستفيد.

نائب محافظ قنا يتابع مركز تطعيم كورونا بأبوتشت

وجدد مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، مشيرا إلى أن محافظة قنا خصصت خطا ساخنا وبعض أرقام التليفونات لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع وهي ( ١٥٥٤١ الخط الساخن للمحافظة- ٠٩٦٣٣٣٧٢٩١ غرفة العمليات بالمحافظة- ٠٩٦٣٣٦٠٩٣٣ غرفة الطوارئ بمديرية الصحة).

نائب محافظ قنا يتابع مركز تطعيم كورونا بأبوتشت