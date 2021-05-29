شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطيخ وخوخ إلى أوروبا وروسيا والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

وقال القصير، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب مشيرا إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالى 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول انجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق الأمر الذى يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصرى حيث يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، الامر الذى يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الاجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

أكد وزير الزراعة أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالى 250 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضى مشيدا بالجهود التى يبذلها العاملون فى الحجر الزراعى المصرى الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير دعما الاقتصاد الوطني.