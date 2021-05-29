شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: سداد 13 مليار جنيه لموردى القمح حتى الآن والمخزون يكفى 6.2 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إدارة منظومة الأقماح داخل صوامع جمهورية مصر العربية، موضحا أن الصوامع سيتم التحكم فيها إلكترونيا، للتعرف على الرطوبة والحرارة والقدرة على التحكم وسرعة إنهاء الإصلاحات اللازمة بناء على المعلومات التى يوفرها التحكم الإلكترونى بالصوامع، مؤكدا أنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمي بالصوامع وذلك في جميع مراحل استلام الأقماح التي يتم توريدها.

وتابع "المصيلحى"، أنه تم استلام 3 ملايين و150 ألف طن قمح تم توريدها للصوامع حتى الآن منذ بدء استلام القمح فى 13 من شهر أبريل الماضى وحتى اليوم، وسيتم استلام الأقماح حتى نهاية يونيو والأسبوع الأول من يوليو المقبل، موضحا أن كل صومعة يوجد بها نظام تحكم داخلي ولكن ما يحدث الآن في صومعة بنها، من خلال المنظومة الجديدة هو تعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة تداول الاقماح المستوردة والمحلية في مصر.

وأوضح، أن المنظومة الجديدة ترتقى بالمتابعة الدورية لتلقى القمح سواء المحلى أو المستورد للصوامع، والتأكد من جودة الأقماح فيما بعد، قائلا "تطوير المنظومة أصبح مهم جدا، ومش عاوز أفكركم فى الاستلام على الورق وضرب الاستلامات، لكن دخول السيارة يتم تسجيله من خلال الـ QR كود، حيث يتم التتبع الحقيقى لحركة توريد القمح من دخول السيارة على بوابة الصوامع وحتى خروجها، وسيتم ربط جميع صوامع الجمهورية بشبكة وغرفة عمليات بالوازارة للتعرف على الوراد اليومى بالكيلو".

وأشار، إلى أنه حتى اليوم تم دفع 13 مليار جنيه مستحقات موردى القمح، موجها الشكر لرئيس الوزراء ووزير المالية على دعم هذه السلعة الهامة، حيث يتم تسديد المستحقات فى أقل من 72 ساعة من استلام القمح بالصوامع، فمنظومة القمح إن لم تدار بأحسن شىء فنحن لا نستحق ذلك، موضحا أن ما يحدث فى دورة التوريد يحدث فى نفس دورة التسليم للمطاحن، وما حدث فى بنها سيحدث بكافة الصوامع على مستوى الجمهورية، وسيتم ربطه بشبكة متكاملة بغرفة عمليات بالوزارة والشركة القابضة.

وأوضح، أن المشروع القومى للصوامع بدأ من 1.4 مليون طن فى 2014، لتصل اليوم إلى 3.3 مليون طن، أى أكثر من ضعف السعات تم إنشاؤها خلال 7 سنوات الماضية، وذلك بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع، كما أن هناك خطة خلال المرحلة القادمة للوصول إلى 5 ملايين طن احتياطى، مشيرا إلى أنه يوجد مخزون احتياطى من القمح يغطى 6.2 شهر، وهناك صعوبة فى استيعاب الكمية.

واختتم المصيلحى حديثه، بأن المناطق الجديدة التى تم إنشاؤها ستشهدا تطوير كبير فى الصوامع سواء فى توشكى أو الدلتا الجديدة، أو استكمال المناطق الجديدة بجنوب مصر التى قدمت هذا العام محصول جيد جدا، موضحا أن الوزارة خصصت 450 موقعا لاستلام الأقماح المحلية هذا الموسم.