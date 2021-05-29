شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة تشيد بدور مصر كأحد أكبر المساهمين فى عمليات حفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة فى مصر إلينا بانوفا، بالدور الذى تلعبه القاهرة كأحد أكبر المساهمين فى عمليات حفظ السلام الأممية، وذلك بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.

وقالت بانوفا - وفقا لما نشره المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة - "لطالما كانت مصر شريكا أساسيا على الطريق إلى السلام الدائم.. وإننا فى منظومة الأمم المتحدة فى مصر، نُحيى شجاعة وخدمة وتضحية حفظة السلام المصريين من أجل حماية المستضعفين والمساعدة فى بناء السلام."