شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام.

وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.