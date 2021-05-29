شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تفاصيل تطوير صناعة الدراما والتعاون مع شركاء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الاعمال الدرامية على مدار العام.

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل علي موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل علي إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

أيضا سيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).