شكرا لقرائتكم خبر عن 260 مليون جنيه.. المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن أرباحها لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته قبل قليل، الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، الإعلان عن نجاح المجموعة في عبور تحدى تحويل الخسائر في سوق الإعلام المصري إلى أرباح.

وكشف العرض الذي قدمته الشركة عن تحقيق موسم رمضان 2017 خسائر بلغت 470 مليون جنيه، فيما شهد موسم 2021 تحقيق أرباح وصلت إلى 260 مليون جنيه.