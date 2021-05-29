شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة النيابة في واقعة اختناق 3 عمال داخل خزان صرف بالمنيا: «قديم وخاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت معاينة النيابة العامة لمركز المنيا، لموقع حادث اختناق 3 عمال داخل خزان صرف صحي بقرية سواده بمركز المنيا، انه خاص وملك لأحد المواطنين، وغير تابعة لمؤسسات حكومية، وان الموقع قديم، كان مخصص لمصنع بلاط تم اغلاقة، وحاول المتوفيين ربطة بخزان منزلي فتعرضوا للاختناق

واستمعت النيابة العامة، بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابيات جنوب المنيا، لشهود العيان، وكلفت البحث الجنائي باستكمال التحريات.

فيما كشفت تحريات البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، عدم وجود شبهه جنائية ..

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تلقي إخطارا من العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، بمصرع 3 عمال، وهم عمر محمد حسن حمودة، 20 سنه، واحمد تلاوي حمودة، 20 سنه، وشقيقة حمودة«38 سنه»، مقيمون بقرية سواده بمركز المنيا، باختناق، أثناء القيام بأعمال تطهير خزان صرف صحي، بأحد منازل القرية .

وقال شهود عيان بالقرية، ان العمال الثلاثة لقوا مصرعهم أثناء القيام بتطهير خزان صرف صحي مغلق، كان مخصص لمصنع بلاط سابقا، ومحاولة ربطة بخزان المنزل، بتعرض عمر محمد حسن حمودة للاختناق والوفاة، فحاول احمد تلاوي، انقاذة فلفظ انفاسة الأخيرة مختنقا، وجاء الثالث حمود تلاوي، محاولا إنقاذ الاثنين فلقي مصرعه معهم .

تم انتشال جثث الضحايا، ونقلها إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة ..

يأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من مصرع 6 عمال وإصابة 8 آخرين، أثناء القيام بأعمال تطهير غرفة طرد مشروع الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة، شمال المنيا.