شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 5.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف طريق الأسدية في أبو حماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد، معدلات الأداء ونسب تنفيذ اعمال رصف الطرق الرئيسية بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات، للوقوف على نسب تنفيذها بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال، لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف، حيث أنه جارى تنفيذ أعمال رصف طريق بمدخل قرية الأسدية بطول ٣ كيلو ونصف متر بتكلفة قدرها بتكلفة ٥ مليون ٦٤٠ ألف جنيها، بإشراف جهاز تعمير سينا لرفع كفاءة البنية التحتية للشوارع الرئيسية بالمدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين لنيل رضاهم.