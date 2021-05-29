شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائفة الأسقفية» تنظم حفل تكريم لرئيس الأساقفة وزوجته على خدمتهما في الكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الطائفة الأسقفية الأنجليكانية (إقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية الأنجليكانية بمصر ) احتفال تكريم وخدمة شكر للدكتور منير حنا أنيس وزوجته السيدة نانسى مرقس بمناسبة تسليمه مهامه الإدارية لرئيس أساقفة الإقليم الجديد.

وذكرت الكنيسة في بيان لها: إن رئيس الأساقفة وزوجته وجها الدعوة لكبار رجال الدولة وشعب الكنيسة في حفل يقام بمناسبة نهاية خدمته يوم السابع من يونيو الجاري بكاتدرائية جميع القديسين.

قضى رئيس الأساقفة دكتور منير حنا أنيس 42 سنة في خدمة الكنيسة الأسقفية من ضمنهم 21 سنة عملهم كمدير لمستشفى هرمل التذكارى بمنوف بمدينة المنوفية منذ سنة 1980 وذلك بعد تخرجه من كلية طب القصر العينى عام 1974 ثم حصوله على دبلوم الدراسات العليا في طب المناطق الحارة كما درس الأمراض الباطنية ومناظير الجهاز الهضمى في الكلية الملكية للدراسات العليا بلندن ثم بعد ذلك دراسته لعلم اللاهوت من جامعه مور بسيدنى، استراليا قبل رسامته مطراناً للأبروشية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى عام 2000. تم تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية عام 2020 وحصل على الدكتوراه الفخرية في اللاهوت من جامعة ويكلف بتورنتو عام 2020.

يذكر أنه وفقا لدستور إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يسلم رئيس الأساقفة مهامة وسلطاته الإدارية لرئيس أساقفة جديد ويتفرغ للعمل الروحى.