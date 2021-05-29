شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة» تُنشئ صندوقًا لرعاية العاملين في مهنة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، عن تخصيص صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام.

انطلق قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير سمير غانم، تلى ذلك عرض فيلم مدته 20 دقيقة يستعرض التطوير الذي شهدته الشركة المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.

يشهد المؤتمر الإعلان عن استراتيجية التطوير المستمر بالمجموعة، واستعراض قائمة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطن المصري من خلال كبريات الصحف والقنوات التليفزيونية والمنصات الرقمية وشركات صناعة المحتوى التابعة للمتحدة.

يشهد المؤتمر كذلك الإعلان عن أبرز التحديات التي تجاوزتها الشركة، وفي مقدمتها إصلاح منظومة الإعلام المصري والحفاظ على الهوية، ومواجهة السلبيات التي شهدتها المنظومة الإعلامية فيما سبق، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.