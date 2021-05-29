شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الطبية تواصل تطعيم العاملين في مصانع العاشر من رمضان بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، عملها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا .

قامت الفرق الطبيعة بتطعيم العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، منها مصنع شاي العروسة، ومصنع ديورافيت للأدوات الصحية، ومصنع ABB، ومصنع سيجا إم للمنتجات الكهربائية، ومصنع السويدي للكابلات، وتم قياس العلامات الحيوية للعاملين بهذه المصانع بعد التطعيم، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.