شكرا لقرائتكم خبر عن فتح السوق أمام المنتجين بشكل عادل.. أهم قرارات المتحدة في مؤتمرها الصحفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، الإعلان عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بـ«شكل عادل» على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

سيتم تطوير الدراما أيضًا من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب- شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر- روزناما- طارق الجنايني- ماجنوم- میدیا هب).