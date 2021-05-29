شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام أسوان يتفقد معدات النظافة الجديدة بتكلفة إجمالية 26.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد عدد 2 لودر أحدهما حفار والأخر زاحف بتكلفة إجمالية 2،2 مليون جنيه وذلك من إجمالي 21 معدة وسيارة جديدة ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26،7 مليون جنيه.

وكشف اللواء أشرف عطية أن المعدات والسيارات الجديدة تشمل عدد 5 مكبس سعة 18 طن لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم، بجانب 6 سيارات قلابات سعة 6 طن ورى أشجار 4 طن وفناطس مياه 10 طن، بالإضافة إلى 9 لوادر كبيرة وصغيرة، فضلاً عن مكنسة لرفع الأتربة، لافتاً إلى أنه تم مد فترة الضمان لتصبح عاميين بدلاً من عام واحد لجميع المعدات، وأيضاً تحديث وإضافة أمكانيات لها مثل كاميرا خلفية وشاشة أمامية، علاوة على تغيير الكاوتش من العادى إلى الصب لتصبح قادرة على الأعمال الشاقة، وهو الذي يتوازى مع الصيانة الدورية وبدء الدورات التدريبية للسائقين من الأسبوع القادم .