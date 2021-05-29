شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر باسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية الشغب بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة عبارة عن شروع في بناء حال اكتشافه على مساحة ١٠٠م بناحية الدبابية عبارة عن صب سقف دور ارضي مقام دون سند من القانون.

وعلى الفور تم وقف الاعمال ومصادرة الخلاطة ومعدات البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة. . شارك في الحملة عزيزة محمد ادم رئيس قرية الشغب وكمال سعدى رئيس قسم التنظيم.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.