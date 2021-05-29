شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن طرح أسهمها في البورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، عن طرح اسم الشركة في البورصة المصرية.

بدء مؤتمر الشركة المتحدة للإعلام، مُنذ قليل، للإعلان، عن إنجازاتها وخططها المستقبلية.

في وقتٍ سابق، نفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها سوف تتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.

كان الإعلامى عمرو أديب، قد كشف عن بعض ملامح مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المُرتقب، وقال «بكرة في مؤتمر صحفى للشركة المتحدة لتضع الكثير من الحقائق.. وأقولكم شوية معلومات.. أغلب المؤسسات اللى اشترتها الدولة لم تكن تحقق أرباحا، والكثير منها كان عندها خسائر.. والدولة بدأت في الشراء وبدأت تظبط شوية حاجات في سوق الترفيه والإعلام في مصر.. والدولة قالت يجب أن يكون هناك رسالة للإعلام».

وأضاف، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة «أم بى سى مصر»: «كان في فترة هجوم على البلد واهتمت بأن يكون هناك إعلام قوى والدراما يكون لها رسالة.. وبدأ بالفعل العمل وبالطبع خلال هذا العمل حصل نوع من أنواع الاحتكار، وأن الدولة عندها أغلب المحطات والدولة كانت منصرفة إلى تظبيط الكيان ووجود رسالة واضحة، وترك الإعلام المصرى للتجارة وكانت هذه وجهة نظر الدولة».