شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة 60 ألف طن.. وزير التموين ومحافظ القليوبية يتفقدان صوامع بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بحضور اللواء شريف باسلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وعربي أحمد مدير مديرية التموين، وعلي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

في بداية الجولة أوضح محافظ القليوبية أن اختيار صومعة بنها لتطبيق نظام التحول الرقمي الذى تتجه الدولة إليه، فقد اختارت وزارة التموين صومعة بنها لتكون نواة لتحويل كافة صوامع الجمهورية لتصبح بالنظام المميكن، مشيرا أن صوامع بنها التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، هي أحد المشروعات القومية للصوامع الذي وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة علي المخزون الاستراتيجي للبلاد وتقليل نسبة الفاقد لصفر، وتقع على مساحة ١٦٣٥٠ متر مربع، وتتكون صوامع بنها من عدد ١٢ خلية تخزين تبلغ سعة الخلية الواحده ٥٠٠٠ طن بإجمالي سعة تخزينية ٦٠ ألف طن قمح.

وأكد وزير التموين أن تلك الصوامع جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على القمح، وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرا أن الصوامع المنشأة قد تم تجهيزها بوسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر، منها إلى المطاحن إضافة إلى نظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح، والمنظومة تمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد.

وأضاف أنه تماشيا مع خطة الدوله الرشيده للحوكمة وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومة جديدة جاري تطبيقها في كافة صوامع الشركة لاحقا، وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن في سهولة ويسر ودون تدخل بشري، كما سيتم فحص الأقماح وتحديد درجة النظافة عبر أجهزة حديثة ومتطورة، وعن طريق عينات يتم دخولها المعمل للفحص عن طريق باركود لا يسمح لأحد بمعرفة بيانات صاحب العينة لقطع كل السبل والطرق أمام المجاملة أو التلاعب.

وقدم محافظ القليوبية الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين، على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع، مثمنا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع، وذلك تماشيا مع خطة الدولة الحثيثة للتحول الرقمي.

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن

محافظ القليوبية يستقبل وزير التموين لتفقد صوامع بنها طريق مصر الإسكندرية الزراعي بسعة 60 ألف طن