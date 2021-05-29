شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفى الفرافرة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مستشفى الفرافرة المركزي خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه جهاد متولي نائب رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حيث تفقد الأقسام المختلفة واطمئن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و اللقاح و خاصة اللازمة لعلاج فيروس كورونا، ووجه بسرعة تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية والخدمية بلقاح فيروس كورونا، وتجهيز جناح عزل جديد لمرضى كورونا ودعمه بأجهزة تكييف وأسرة.

كما وجه بزيادة حافز الأطباء العاملين بالفرافرة لتشجيعهم وسد العجز ببعض التخصصات الطبية و دراسة إنتداب أطباء من مركزي الخارجة والداخلة للعمل بالفرافرة بالتناوب.