شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مؤتمر «المتحدة للخدمات الإعلامية» يقفون دقيقة حداد على روح سمير غانم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقف حضور مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمدة دقيقة، حدادًا على روح النجم الراحل سمير غانم، اليوم السبت.

يذكر أن الشركة المتحدة للإعلام، كانت قد أعلنت قبل أيام عن عقدها مؤتمرا صحفيا السبت، للكشف عن إنجازاتها بحسب بيان رسمي، أصدرته كما تكشف خلاله عن خططها المستقبلية وفقا لما ورد بالبيان السابق لها مشددة على أنها ستلاحق قضائيا من روج شائعات عنها أو عن مسؤوليها.

وأصدرت «المتحدة» قرارين مهمين خلال الفترة الماضية منها وقف التعامل مع محمد سامي مخرج مسلسل «نسل الأغراب» ووقف تصوير مسلسل«الملك» بطولة تامر مرسي وإحالته إلى لجنة من المتخصصين وخروجه من الماراثون الرمضاني الماضي.