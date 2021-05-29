شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تشارك فى ختام فعاليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى ختام النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021 للرجال والسيدات ومراسم توزيع الجوائز على الفائزين، وذلك نيابة عن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبحضور عدد من القيادات الوزارية المختلفة وممثلى محافظة البحر الأحمر وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار الشخصيات العامة وممثلى الدول المشاركة والهيئات والمنظمات الرسمية.

و قد أقيمت البطولة خلال الفترة من 20 حتى 28 مايو الجارى، على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) بمدينة الغردقة تحت رعاية وزارتى السياحة والآثار والشباب والرياضة.

ومن جانبه، أعرب أحمد يوسف عن حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة على رعاية مثل هذه الأحداث والبطولات التى من شأنها أن تساهم فى الترويج للمقصد السياحى المصرى، لافتا إلى أن الهيئة قامت بدعم بطولات الاسكواش على مدار 8 سنوات متتالية حتى عام 2019 لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

كما أشار إلى أن منتج السياحة الرياضية يعد أحد الأنماط السياحية الهامة، حيث أنه يجذب شرائح مختلفة من السائحين وخاصة الشباب من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن الهيئة تحرص على الاستغلال الأمثل للبطولات العالمية والمؤتمرات والأحداث الدولية التى تُقام فى مصر بهدف الترويج السياحى بالتعاون مع الجهات والوزارات الأخرى، والتى تأتى تماشيًا مع استراتيجية وزارة السياحة والآثار التى تهدف إلى إبراز المقومات السياحية والأثرية فى كافة المحافظات المصرية.