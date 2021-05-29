شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تصرف 53 ألف جنيه لـ15 عاملا غير منتظم فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 412 شاباً، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 33 من ذوى الإعاقة تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 419 شاباً منهم 14 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 694 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، فى بيان، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 69 شكوى، تم تسوية 4 شكاوي، وحفظ 21 منها، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 41 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 4 عمال منحة زواج، و3 منح مولود بمبلغ 6 آلاف جنيه، و 2 منحة وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه منح وفاة لأحد الأقارب لـ 5 عمال، و صرف 5 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 53 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 442 منشأة، دورى نهارى وحملات، أسفر عن تحرير 51 محضراً عمالياً، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 63 عامل، فضلاً عن التفتيش على 153 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 21 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فضلاً عن عقد 7 ندوات توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل لـ 250 عامل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

أما فى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ 9 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الزهور، وجارى عقد 2 دورة تدريبية على مهن صيانة المحمول والدش، و الخياطة والتفصيل لـ 24 متدرب.