شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تساعد أسرة مصرى توفى بالقاهرة فى حصولها على معاشه من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "ع.ج" من محافظة القاهرة تطلب المساعدة فى معرفة هل يحق لها ولأولادها الأطفال معاش عن زوجها "م.ع" وتوفى فى 23 يناير 2021، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان، إن الملحق العمالى بميلانو عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، قام بالتحرك الفورى لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، أثناء عمله وأن السيدة ونجليها الأطفال يستحقون معاشه كاملا.

وقام مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع صاحبة الشكوى وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابها البنكى بالقاهرة.