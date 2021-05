شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى اعتزامها زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أى زيادة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

الإسكان: بدء تسليم 720 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" لحاجزيها بحدائق أكتوبر غدا

يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، غدا الأحد، وحتى يوم الخميس القادم، في تسليم دفعة جديدة "720 وحدة سكنية" من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها، حيث تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 74، 90، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109، 156، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 163، 97، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 95، 75 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 164، 91، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 160، 96، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

التعليم تتيح منصة مجانية لشرح مناهج الثانوية استعدادا للامتحان.. اعرف التفاصيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة الوصول لشرح جميع المناهج الدراسية التفاعلية كاملة ومجانية من خلال منصة حصص مصر مع فيديوهات تفاعلية لكل المواد يقدمها معلمون خبراء بطريقة شرح سلسة وممتعة استعداداً للامتحانات المقرر لها أن تنطلق يوليو المقبل إلكترونية على التابلت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه أيضا يستطيع الطلاب الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة فى مواد الفيزياء والجبر استعداداً لامتحانات الثانوية العامة والتى تتيحها على منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصرى مجاناً.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائية ستعقد إلكترونيا، بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت، كما تعقد الاختبارات ورقية لطلاب المنازل والإعادة، على أن يتم التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب، كما ستعقد امتحانات الثانوية العامة النهائية فى لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية فى امتحانات الثانوية العامة 2021، وعلى الطالب التأكد من حصوله على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص به قبل الامتحانات.

ارتفاع بالحرارة وأمطار ورياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 29 مايو 2021 إلى الخميس 3 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم السبت 29 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ، فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 30 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الإثنين 31 مايو:

اعتبارا من الاثنين 31 مايو إلى الثلاثاء 1 يونيو ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 1 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 2 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

استقالة نائب كندى بعد "تبوله" خلال جلسة افتراضية للبرلمان

أعلن النائب الكندى وليام آموس، استقالته من البرلمان الكندى، بعد أن ضبطته الكاميرا، وهو يتبول خلال جلسة افتراضية للبرلمان، وجاءت الاستقالة بعد شهر من ظهوره عاريا خلال جلسة افتراضية أخرى.

ونشر آموس، بيان عبر حسابه على تويتر، جاء فيه: "خلال حضورى جلسة افتراضية لمجلس العموم فى مكان غير عام، تبولت دون أن أدرك أننى كنت أمام الكاميرا، أشعر بإحراج شديد جراء أفعالى، وجراء القلق الذى سببته لأى شخص شاهد ذلك".

الإدارية العليا: بدل التكنولوجيا حق للصحفيين وليس منحة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص فى الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية بجلسة 25 يونيه 2013 بكامل حيثياته بأحقية المدعي (م.ش.ع) عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيداً بجدول نقابة الصحفيين وصرف الفروق المالية له ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أياً كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية , والذى أصبح نهائياً وباتاً .

ديلى ميل: القبض على رجل يحمل سكينا فى قصر باكنجهام والحكم بسجنه 6 أشهر

حكم على رجل حاول التسلل إلى قصر باكنجهام وهو يحمل سكينا معدنيا، بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما قال حراس القصر إن الرجل كان يحاول العثور على مرحاض، وعندما واجهوه وأعطى لهم اسمًا مستعارًا اكتشفوا أنه يحمل سكينا من نوع "ستانلى" عند تفتيشه.

حُكم على طومسون بالسجن 6 أشهر بتهمة التعدي على موقع محمي عندما مثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية ببريطانية، وقال القاضى إنه "ليس لديه فكرة عما إذا كانت نيته هو التسبب في الخوف أو الأذى لأحد أفراد العائلة المالكة أو موظفيهم".

الحكومة: مصر تبنت إصلاحات ضريبية وتسهيلات فى الإجراءات أثبتت نجاحها عالميا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يسلط الضوء على حالة الاقتصاد غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا مطولًا بعنوان "The Long Shadow of Informality Challenges and Policies" لتقييم جهود الحكومات حول العالم في تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية.

وجاء في التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، وقد برزت عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتي أكد التقرير تبنيها إصلاحات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميًّا، وقامت على توفيقها مع الوضع المحلي، هذا بجانب، استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمى، والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمى.

بعثة الأهلى تغادر فندق الإقامة إلى مطار الدوحة فى رحلة العودة للقاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة منذ قليل، في طريقها إلى مطار الدوحة للعودة إلى مصر، وتغادر بعثة الأهلي مطار الدوحة في الثانية ظهر اليوم بتوقيت قطر «الواحدة بتوقيت القاهرة»، بعد الانتهاء من مهمتها والتتويج بالسوبر الإفريقي.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب السابع خلال مشاركته في السوبر الإفريقي بعد تغلبه أمس على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب السد «جاسم بن حمد».

مانشستر سيتي يتحدى تشيلسي فى نهائي دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، فى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020-2021.

وكانت المباراة النهائية لدوري الأبطال تم نقلها للعام الثاني على التوالي من مدينة إسطنبول التركية إلى البرتغال بسبب قيود السفر نتيجة أزمة جائحة كورونا.