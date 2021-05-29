شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الإثنين والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الاثنين 31 مايو إلى الثلاثاء 1 يونيو، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال يومى الاثنين والثلاثاء يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد يوم الاثنين المقبل، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.