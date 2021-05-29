شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار خمس سنوات من التطوير.. توافد إعلاميين وفنانين ورؤساء تحرير الصحف فى مؤتمر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل توافد عدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، لحضور المؤتمر الصحفى الذى تعقده المتحدة للخدمات الإعلامية بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

ووصل إلى المؤتمر، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، الإعلامى أحمد موسى، الكاتب الصحفى خالد صلاح، الاعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو 9090، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامي محمد الباز، الاعلامى ألبرت شفيق، المحلل الرياضى أيمن يونس.

كما حضر أيضاً الدكتور أشرف زكى نفيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج ووزير الاستثمار الأسبق، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين و عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب تامر عبد القادر وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.