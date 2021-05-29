شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 21 والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.