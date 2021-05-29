سقوط المتهم بسرقة مكتب بريد في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة سرقة أحد مكاتب البريد بمحافظة الدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من (مديرة أحد مكاتب البريد الكائن بدائرة القسم)، يفيد بقيام (أحد الموظفين بمكتب البريد المشار إليه – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سليل) بتسليمها مبلغ مالي "أموال خاصة به"، للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة لحين فتح حساب له، وإيداع المبلغ بالحساب، وقيامها بوضع المبلغ بالخزينة الخاصة بها داخل مكتبها دون غلقها "سهوا"، واكتشافها سرقة المبلغ المشار إليه، ومبلغ مالي آخر عهدتها.

بالفحص تبين دخول أحد الأشخاص من خلال شباك حديدي لمكتب البريد محل البلاغ، والاستيلاء على المسروقات .

تم تشكيل فريق بحث، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم ببندر المطرية في الدقهلية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها، كما أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.