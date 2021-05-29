تجديد حبس المتهم بمحاولة سرقة فيلا إلهام شاهين 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم بالشروع في سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين 15 يومًا.

وكان المتهم اعترف بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، أمام النيابة العامة، أنه يستخدم أسلوب "التسلق" في جرائم السرقة التي يقوم بها، وأنه كان يسير أمام الفيلا ولفت انتباهه الهدوء وأن الأنوار مطفأة فانتظر ساعة لمراقبة الحركة داخل الفيلا، وعندما أطمئن لخلوها، تسلق السور وقفز داخل الجنينة الا أنه فوجئ بالبواب يقوم بالإمساك به وحاول الإفلات منه لكنه لم يتمكن من ذلك.

وقال المتهم إنه عقب ذلك وصلت قوة أمنية واصطحبوه لقسم شرطة كرداسة، واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه مسجل سرقات وجرى اتهامه في العديد من القضايا، وأنه ينفق الأموال المتحصلة من السرقة على سهراته مع أصدقائه وتعاطي المخدرات، وأنه لم يكن يعرف أن الفيلا مملوكة للفنانة المعروفة، وأنه متخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان.

وأكدت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه أخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه. تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.