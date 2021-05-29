بـ "هيروين والآيس".. سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركزي شرطة (كرداسة، أوسيم) في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، بتكوين تشكيل عصابي لترويج مخدر الهيروين، واتخاذهما من المناطق الزراعية الحدودية المتاخمة لدائرة مركزي شرطة (كرداسة، أوسيم)، مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وحيازتهما أسلحة نارية بقصد حماية نشاطهما الآثم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزينة طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس– 2 ميزان حساس – 5 هواتف محمولة – مبلغ مالي- سيارتين أحدهما ملك أحد المتهمين والأخرى ملك زوجته).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً للإتجار في المواد المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي والسيارتين من متحصلات البيع والأسلحة النارية والذخائر بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.