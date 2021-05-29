بسبب خلافات أسرية.. النيابة تحقق في مقتل شاب على يد شقيقه بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، أطلق شقيقه علية الرصاص عقب خلاف بينهما بقرية الرقة في العياط، فأرداه قتيلاً في الحال، لتحديد سبب الوفاة.

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم، وأمرت بإرسال السلاح الناري المحرز إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصه، ومضاهاته بالمقذوف في جسد المجني عليه.

كشفت التحقيقات الأولية، أن بلاغًا ورد لمركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة جزيرة السلام بقرية الرقة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من المباحث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالواقعة.