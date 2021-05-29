لجان "النواب" تستكمل مناقشة موازنة عدد من الوزارات والهيئات.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الأحد؛ لمناقشة مشروعَي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، لعدد من الهيئات .

وتناقش اللجنة موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وتعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار أيضًا اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة مشروعَي قانونَين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022، وذلك في ما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية- صندوق مكتبات مصر العامة- الجهاز القومي للتنسيق الحضاري- المركز القومي للترجمة- رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية- البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما- البيت الفني للمسرح).