بعد أزمة محمد رمضان.. مساعد الطيار أشرف أبو اليسر يعود إلى عمله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن الكابتن نهاد حافظ، مساعد الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، عاد إلى عمله مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف الصادرة بحقه، على خلفية واقعة الفنان محمد رمضان الشهيرة، وتصويره فيديو داخل كابينة قيادة إحدى الطائرات الخاصة.

وأضافت المصادر أنه حسب المعلومات المؤكدة من رئيس شركة الطيران الخاصة، الذي يعمل بها كابتن نهاد حافظ، فإنه قد عاد إلى عمله هذا الأسبوع، بعد أن أنهى فترة تدريب خلال شهر رمضان الماضي قبل العودة إلى الطيران مرة أخرى.

وكانت وزارة الطيران المدني أصدرت قرارًا بإيقاف قائد الطائرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وسحب رخصته مدى الحياة، بينما أصدرت سلطة الطيران المدني قرارًا بوقف مساعده الكابتن نهاد حافظ، لمدة عام ونصف العام، وذلك على خلفية الفيديو الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان إحدى الطائرات.