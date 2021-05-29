شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: توجيه رئاسي بتطوير المنظومة القضائية.. ونقلة نوعية بقانون الشهر العقاري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك توجيه رئاسي لتطوير المنظومة القضائية، والتي تضم تطوير كافة المحاكم على مستوى جميع المحافظات.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم السبت، على هامش افتتاحه مبنى مجمع الخدمات المتكامل، ووحدة تلقى لقاح فيروس كورونا بمقر نادي قضاة الإسكندرية.

وأضاف الوزير أن أعمال التطوير تتضمن إجراءات التقاضي عن بعد، وإقامة الدعوى القضائية، مشيرا إلى مشروع قانون بتيسير إجراءات الشهر العقاري يعرض على مجلس الوزراء سيشهد نقلة نوعية يشعر بها المواطن.

وأشار الوزير إلى أن جولته في الإسكندرية تشمل تفقد أعمال تطوير محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الاستئناف بأبيس، والتي تشهد أعمال تطوير أيضا.

شارك في الجولة كل من المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لابنية المحاكم والمستشار محمد شوقى مساعد الوزير للتفتيش القضائى ،والمستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، افتتح صباح اليوم السبت، مبنى مجمع الخدمات المتكامل بمقر نادي قضاة الإسكندرية، بمنطقة بولكلي، شرقي المحافظة.

وقال الوزير إن المبنى الجديد يقدم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، موضحا أن الهدف من افتتاح المبنى هو التيسير على القضاة وأسرهم.

وأعرب وزير العدل عن سعادته بالتواجد داخل نادي قضاة الإسكندرية والذي شهد بدايته ونشأته القضائية – بحسب قوله- مؤكدا دعمه لجميع القضاة.

وفي سياق متصل، تفقد وزير العدل وحدة تلقى لقاح كورونا، داخل نادي قضاة الإسكندرية، وذلك بعد التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، تفقد أيضا مشروع محكمة دمنهور الابتدائية، والتي تقام لأول مرة بنظام الأبنية الجاهزة.

وزير العدل يزور نادى قضاة الاسكندرية و يفتتح مبنى الخدمات المتكامل

وزير العدل يزور نادى قضاة الاسكندرية و يفتتح مبنى الخدمات المتكامل

وزير العدل يزور نادى قضاة الاسكندرية و يفتتح مبنى الخدمات المتكامل

زيارة مفاجئة.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم دمنهور الجديد

زيارة مفاجئة.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم دمنهور الجديد

زيارة مفاجئة.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم دمنهور الجديد

وزير العدل يزور نادى قضاة الاسكندرية و يفتتح مبنى الخدمات المتكامل