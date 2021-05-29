شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زحمة الصيف.. غرق 3 شباب في «بركة غليون» بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 3 شباب مصرعهم غرقًا في البحر المتوسط، بمصيف بركة غليون في كفر الشيخ وأصيب شخص رابع، وتم نقلهم إلى مستشفي رشيد في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى رشيد المركزي بوصول 3 جثامين ومصاب باسفكسيا الغرق.

وتبين من الانتقال أنه أثناء استحمام المذكورين في مصيف قرية بركة غليون في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ غرق 3 شباب وتم انقاذ الرابع.

والمتوفون هم: «وائل .ع .أ» 32 سنة، عزبة الرمل، رشيد، البحيرة، و«أحمد .أ .ح» 25 سنة، مقيم قرية الأشهب، رشيد، البحيرة، و«محمود .م .ع» 30 سنة، الجزيرة الخضرا، كفر الشيخ.

وصل المتوفون إلى المستشفى جثامين هامدة، كما استقبلت المستشفي «رامي .م» 30 سنة، مقيم رشيد، مصاب باسفكسيا الغرق، وتم عمل الاسعافات اللازمة ووضعه تحت الملاحظة.