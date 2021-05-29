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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة «مدرستنا 2» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، عبر قناة «مدرستنا 2»، وفقًا لجداول الأسبوع الثاني في الفترة من يوم الأحد ٣٠ مايو حتى السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.
وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» إلى تردد القناة، «التردد: 12206 رأسي / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5».
مواعيد عرض مراجعات متحانات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2
مواعيد عرض مراجعات متحانات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2
مواعيد عرض مراجعات متحانات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2
مواعيد عرض مراجعات متحانات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2