شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة «مدرستنا 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، عبر قناة «مدرستنا 2»، وفقًا لجداول الأسبوع الثاني في الفترة من يوم الأحد ٣٠ مايو حتى السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» إلى تردد القناة، «التردد: 12206 رأسي / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5».

مواعيد عرض مراجعات متحانات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2

مواعيد عرض مراجعات متحانات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2

مواعيد عرض مراجعات متحانات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2