شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 19 ألف طن للشون والصوامع بنسبة 55% من السعة التخزينية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن توريد 19 ألف طن و120 كيلو قمح محلي للصوامع والبناكر في مركزى إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر، بنسبة 55% من السعة التخزينية للمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية»، تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية، والتأكد من سلامة القمح ومطابقته للمعايير المطلوبة ورفض الأقماح المخلوطة بالمستورد أو القديم.