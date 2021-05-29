شكرا لقرائتكم خبر عن كانت تربطه علاقة قوية بالبابا تواضروس.. تجنيز شيخ رهبان دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت صلاة تجنيز القمص مرقس الأنبا بيشوي، شيخ رهبان دير القديس العظيم الانبا بيشوى العارم في وادى النطرون، مساء أمس بحضور رهبان الاديرة، والذي تنيح أمس بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز ٧٣ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية قرابة ٤٥ سنة.

ولد الراهب المتنيح يوم ٢٨ مارس ١٩٤٨ وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم العمارة في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

وترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٦ وترهب معه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، كما سيم قسًا يوم ٦ يناير عام ١٩٧٨ ونال رتبة القمصية يوم ٣٠ يناير من عام ١٩٨٤.

واتسمت حياته الرهبانية بالمحبة والتقوى والروحانية، وتتلمذ على يديه العديد من الآباء الرهبان، وكانت تربطه بقداسة البابا تواضروس علاقة محبة كبيرة، وحرص قداسته على متابعة حالته الصحية أثناء فترة مرضه الأخيرة.

وبعث البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية للأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الشيخ الراهب القمص مرقس الأنبا بيشوي، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لأسرته المباركة وكل أحبائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة في مجمع الأبكار.