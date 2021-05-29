شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يُطالب بتفعيل قانون «الزراعة التعاقدية» لحل أزمة انهيار أسعار المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية هو السبب الأساسي في انهيار معظم أسعار المحاصيل الزراعية في ظل عدم وجود دورة زراعية واعتماد الفلاحين على التخمين في اختيار المحصول الذي يزرعه، ولذا يتعرض المزارع المصري لخسائر كبيرة، نتيجة لانخفاض أسعارالمحاصيل الزراعية، إذا كثر العرض عن الطلب.

وطالب «أبوصدام» بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتعويض غياب الدورة الزراعية، للقضاء على أزمة ارتباك التسعير والتسويق، التي تضر المزارع في حالة انخفاض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة، وتضر المستهلك وتتسبب في أزمات متكررة في حالة ارتفاع الأسعارعن قدرة المستهلكين.

وأكد نقيب الفلاحين على تعرض الموسم الزراعي الحالي لحالة من الارتباك بسبب انتهاج سياسة الزراعة العشوائية التي يتبعها المزارعين في زراعة المحاصيل، لغياب الارشاد الزراعي والتوعية، بالمساحات المنزرعة من المحاصيل والمساحات المطلوب زراعتها،والمنتجات المطلوبة محليا ودوليا وقت حصاد وجني كل محصول.

وناشد أبوصدام المزارعين بعدم الانسياق وراء زراعة المحاصيل طبقا لارتفاع أو انخفاض أسعار محصول معين في موسمه، حيث تتغير المطلوبات من المحاصيل الزراعية كل موسم، مع التغيرات المناخية والسياسية، ويتسبب زيادة المساحه المنزرعة من محصول معين في إغراق السوق وتعرض المحصول للانهيار.

كان أول ظهور للزراعة التعاقدية خلال عام 2015، حين أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه، ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية)، وتسجيل عقود الزراعة التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.