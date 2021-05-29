شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. زراعة المنيا تبدأ حملة لمكافحة القوارض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا عن بدء حملة لمكافحة القوارض بطعم فوسفيد الزنك والمسيلات، الأحد 30 مايو الجاري، ولمدة خمسة أيام، وفقًا لبرنامج زمني محدد على مستوى مراكز المحافظة، لخط الإبراهيمية، وذلك عقب حصاد المحاصيل الشتوية لموسم 2021 وخلو الأرض من الزراعات.

أوضح المهندس إسماعيل عبدالبديع، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير مبيد فوسفيد الزنك لتغطية الحملة، والذي يخلط بجريش الذرة الشامية في الأماكن غير المكشوفة، كما يتم وضع الطعوم السامة في جميع بؤر الفئران والتي تشمل (الجحور، والأماكن السفلية للجسور والترع، والمصارف، والأحواض، ووسط الهيش والحلفا) للحفاظ على الصحة العامة، وعدم إجراء العلاجات في المناطق السكانية لضمان إنجاح عمليات المقاومة ووصول الطعوم السامة للآفة المستهدفة فقط.

كما كلف وكيل وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية بجميع المراكز بالالتزام بالتعليمات الفنية والمرور والمتابعة المستمرة بعد الانتهاء من العمل على المساحات المعالجة لتقييم الخطة وتقدير نسب الإبادة وفى حالة وجود مساحات ذات كثافة عددية من القوارض تتم مقاومتها بعد مرور أسبوع باستخدام المبيدات المسيلة للدم.