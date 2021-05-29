شكرا لقرائتكم خبر عن سيرة بني زوال في ثالث أيام عروض نوادي المسرح بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات عروض موسم نوادي المسرح والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة الإسماعيلية عرضين مسرحيين الأول بعنوان "سيرة بني زوال" وتدور أحداثه حول بني زوال وهم أهل قريه أصابها مرض بسبب أعمالهم السيئة وتركوا ورائهم كل شيء حتي أصبحوا في أشد الحاجة والفقر، مما أدي إلي فقدانهم الحلم وبالتالي نسوا الزراعة ولا يهتمون لأمر المستقبل إلي أن ماتت كبيرة النجع، ثم يدخل علي أهل القرية شخص غريب يسمي دياب ويستولي علي حكم النجع ويقنعهم بانه يحمل المستقبل وإنه المخلص، ثم سرق منهم أحلامهم (الوديعة - شمس) وتركهم في حيرتهم وفي النهاية يكتشفون أن الأزمة أنهم أنفسهم استعانوا عن الأحلام وتركهم في حيرتهم، كما بدأوا سيرتهم وتبقي للخلد سيرة وحدوته سيرة بني زوال، العرض من تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج احمد يوسف.

جاء العرض الثاني بعنوان "دراما الشحاذين" تأليف السيد فهيم، إخراج محمد التنجيرى وتروي حياة المهمشين مجتمعين في ليلة واحدة علي مسرح مهجور، وتدور الأحداث بينهم حتي تصل إلي القتل.