شكرا لقرائتكم خبر عن «هكذا سقط شكسبير».. على مسرح قصر ثقافة الزعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم المواهب الفنية الشابة المتميزة بفرع ثقافة أسيوط، انطلقت أولى أيام فعاليات العرض المسرحي «هكذا سقط شكسبير» لفرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر المسرحية ببني مر، من تأليف واشعار محمد دسوقي قبيصي، ديكور وملابس هاني محمد، موسيقي والحان نصر الدين أحمد، استعراضات احمد بكري، تنفيذ مكياج شادي مصطفي، مساعد مخرج عبدالله حامد، فكرة وصياغة درامية وإخراج أحمد ثابت الشريف، بطولة مجموعة من المواهب الشابة جوزيف رفعت، عبدالرحمن حسن، وفاء كامل، هاني محمد، هاني عادل راغب، مارتينا كمال، رضوى محمد، جرجس سيدهم، محمد محمد مجدي، نادية صلاح على

يتناول العرض الظروف التاريخية المحيطة بكتابة مسرحية مكبث الشهيرة للكاتب الانجليزي الأشهر وليم شكسبير، حيث تم توجيه اصابع الاتهام لوليم شكسبير فقد حامت حوله شكوك اشتراكه مع اطراف مؤامرة البارود التي جرت احداثها في عام ١٦٠٥، والتي خطط منفذوها لتفجير البرلمان الانجليزي والقضاء على الملك جيمس ومستشاريه بحفر نفق اسفل البرلمان ووضع براميل البارود اسفله، وعهد لجاي فوكس بتفجيرها وتم اكتشاف اطراف المؤامرة قبل التنفيذ بساعات وقبض عليهم ولكن حامت الشكوك حول شكسبير كون والده كان صديقا مقربا للمخطط الاساسي للجريمة وكونه كان يتردد على نفس الحانة التي كان يجلس فيها المتآمرون، ولكي يتخلص شكسبير من شبهة الاتهام قام بتأليف مكبث مسرحية اسكتلندية تتناول سيرة جد الملك جيمس الاول وتتملقه وتظهره بصورة يحبه فيها العامة، والمسرحية تتابع كيف كتب شكسبير هذه المسرحية مكبث وماذا فعل ليزيل عنه الشبهة ويحظي برضا الملك.