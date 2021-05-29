شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت صيام: أستشير والدي في جميع الأدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة الصاعدة بسنت صيام ان مشاركتها بمسلسل حرب اهلية جاء من خلال ترشيح من المخرج سامح عبد العزيز

واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس علي شاشة الحياة ، انها ابنة الفنان احمد صيام وانها تستشيره في كل ادورها وتستفيد من خبراته في مجال التمثيل .

وعن المشاركة في دراما رمضان قالت انه سلاح ذو حدين المتابعة كبيرة والاهتمام وايضا عرض الاعمال خارج دراما رمصان بيكون فرصة اكبر للاستمتاع بالعمال ومتابعة الفنانيين ، واشارت الي انها شاركت في العديد الاعمال منها شبر ميه وعزمي واشجان .