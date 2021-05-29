شكرا لقرائتكم خبر عن «استراتيجية الأمن القومي» بمكتبة البحر الأعظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برنامجا تدريبيا عن «استراتيجية الامن القومي» لخمسة وعشرين مشاركاً من العاملين بها والمنفذ بمكتبة البحر الأعظم، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بهدف تعميق الوعي بالأمن القومي المصري، يجد الإشارة إلى أن البرنامج منفذ عبر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.