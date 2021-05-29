شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولي : عسل النحل أكثر المنتجات تعرضًا للغش في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد شاهين، الخبير الدولي في تربية النحل ومدرس تربية النحل في كلية الزراعة جامعة الأزهر، إن العسل من أكثر المنتجات التي تتعرض للغش على مستوى العالم ويحتل العسل المرتبة الثالثة من حيث أكثر المنتجات التي تتعرض للغش على مستوى العالم.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه ينتشر في السوق المصرية 4 أنواع من العسل وهى العسل الطبيعي والعسل الخليط والعسل السكر والعسل الاصطناعي وللأسف الشديد تباع جميعها على أنها أعسال طبيعة، خاصة أن السوق المصرية لا توجد فيها رقابة على هذا المنتج الحيوي، أو تعدد جهات الرقابة مطالبا بتوحيد الرقابة في جهة هيئة سلامة الغذاء للتأكد من مواصفات الإنتاج.

وشدد الخبير الدولي في تربية النحل على أنه يجب أن تكون هناك هيئة خاصة مسؤولة عن مراقبة جودة هذا المنتج في السوق المصرية، موضحا أن العسل الطبيعي هو عبارة عن رحيق الازهار الذى تجمعه شغالات نحل العسل الحقلية فى حوصلة (معدة العسل) الشغالة ويتم إفراز إنزيم الانفرتيز من الغدة اللعابية حيث يتم تحويل السكروز الموجود فى الرحيق الى الفركتوز والجلوجوز وتكتمل المعالجة النهائية للرحيق وتحويلة الى عسل فى الطائفة بمساعدة النحل المنزلى.

وأوضح «شاهين» أن هذه العملية لإنتاج العسل الطبيعي تستهدف أن تصل الرطوبة الى أقل من 20% ونسبة السكروز أقل من 6% ، العسل يحتوى على 40% فركتوز 31% جلوكوز والباقى ماء، مالتوز، سكروز والفيتامينات B6, C والمعادن مثل (Ca , Mg, K) ومضادات الاكسدة فى الغالب مركبات الفلافونويد مثل البينوسيمبرين والاحماض العضوية مثل الخليك والفورميك والستريك واللاكتيك و الاحماض الامينية مثل البرولين.

وأشار الخبير الدولي في تربية النحل إلي أن العسل الناتج من المحلول السكرى (عسل السكر) هو منتج من المحلول السكرى الذى يعالجه النحل حيث يخضع السكروز الذى يتكون من المحلول السكرى للتحلل المائي تحت تأثير إنزيمات النحل يتكون عسل السكر الناتج تماما مثل العسل الطبيعي بشكل أساسي من خليط من الفركتوز والجلوكوز واثناء عملية النضج يتم تصنيع المالتوز وبعض السكريات الأخرى نتيجة المعالجة يدخل النحل الانزيمات ( بما فى ذلك الدياستاز ) وعناصر الرماد والفيتامينات والمواد المبيدة للجراثيم.

وأوضح «شاهين» أن عسل السكر لا يحتوى على مواد عطرية ومكونات أخرى تنتقل الى العسل من رحيق الأزهار ويصعب تمييز هذا العسل عن عسل الزهور الطبيعي من خلال الخصائص الفيزيائية والكيمائية الرئيسية والخصائص الحسية ويتم انتاج هذا النوع من العسل وبيعه تحت ستار عسل النحل الطبيعي وهذا « تزييف».

وأشار الخبير الدولي إلى أن العسل الخليط هو العسل الذى ينتج من تغذية طوائف نحل العسل على المحلول السكرى اثناء موسم الفيض (موسم جمع الشغالات الرحيق من ازهار النباتات) أى أن هذا النوع من العسل خليط بين العسل الطبيعي وعسل السكر ويتم إنتاج هذا النوع من العسل وبيعه تحت ستار عسل النحل الطبيعي وهذا تزييف.

وفيما يتعلق بالعسل الصناعي، أكد «شاهين» أن هذا النوع من العسل مصنوع من السكر دون تدخل النحل وهو فى المظهر يشبه عسل النحل لكنه يختلف فى التركيب الكيمائي وبالتالي فى القيمة الغذائية والطبية وهذا النوع من العسل له طعم حلو وسهل الهضم ويمكن استخدامه كمنتج مائدة فى صناعة الحلويات وغيرها من المنتجات.