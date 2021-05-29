شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العامة بجامعة الإسكندرية»: قياس الأجسام المضادة لمتعافي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة القاضى، عميد المعهد العالى للصحة العامة في جامعة الاسكندرية الجديد، إن المعهد يمارس دورًا محوريًا ومهمًا في تعظيم جهود الجامعة والدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، انطلاقاً من مسؤوليته العلمية والأكاديمية في خدمة المجتمع والتصدي لتحدياته.

وأوضحت «هبة»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر تسيير حملات ميدانية بشكل دورى للمرور على المدارس والأندية والجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها للتوعية بخطورة الفيروس بالطرق العلمية الصحيحة لمكافحة الوباء والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن قيام المعهد إلى جانب الدور التوعوي بقياس الأجسام المضادة لدى المتعافين من فيروس كورونا.

وشددت على استكمال ما بدأه سلفها الدكتورة أمل الصحن ومن قبلها العمداء السابقون في جعل المعهد متميز متفرد من نوعه على مستوى منطقة الشرق المتوسط، من خلال الحفاظ عليه كمركز أكاديمي مرموق لخلق الخبرات والمهارات وتعزيز صحة المجتمع عن طريق بناء كوادر وقيادات علمية وبحثية قادرة على مواجهة التحديات الصحية والبيئية الموجودة خاصة في زمن كورونا وزيادة المخاطر والتحديات واختلافها عن الفترات الماضية.

وأضافت العميدة:«أن المعهد يسعى لاستحداث برامج تدريسية جديدة بالتعاون مع عدد من الكليات من بينها كليتى الطفولة المبكرة والتربية، فضلاً عن خطط خاصة بالطلاب وتنمية النواحي الإدارية والتكنولوجية والتطوير والتعليم عن بعد وتحدياته وتنمية وتعظيم موارد المعهد الذاتية والتسويق للمعهد ومعالجة مشاكل أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وكيفية التعامل معها من أجل النهوض بالمعهد».

وأشار إلى سعى المعهد لاستحداث برامج جديدة في تخصصات مختلفة فضلاً عن استكمال التعاون مع بعض الكليات في الجامعات المصرية، عن طريق تدشين برامج تدريسية مشتركة تتعلق بالتعليم عن بعد ما يستلزم مزيد من التطوير واستمراريته.

وتابعت:«المعهد في الأصل للبحث العلمى وبالتالى يستلزم أن تكون مخرجاته دوما تفي بمتطلبات سوق العمل لا سيما وأنه يضم ما يميزه من الكوادر العلمية والبحثية، فضلاً عن وجود شراكات مع مصانع وجهات مهتمة بالبيئة ومنظمة الصحة العالمية لتطوير الأبحاث المشتركة بين الجانبين ليكون مردودها جيد لخدمة المجتمع الاهالى والجامعى».