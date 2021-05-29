شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات حتى الخميس المقبل.. تصل 46 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 29 مايو 2021 إلى الخميس 3 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى :

- السبت 29 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 36 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الأحد 30 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الإثنين 31 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 36 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 42 درجة

جنوب الصعيد 45 درجة

- الثلاثاء 1 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 42 درجة

شمال الصعيد 42 درجة

جنوب الصعيد 46 درجة

- الأربعاء 2 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الخميس 3 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

ويشهد اليوم السبت، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.