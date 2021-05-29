شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٤٢ محضر متنوع لتحقيق الانضباط بشوارع الطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز الطود، برئاسة الدكتور محمد محمود مرزوق رئيس حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق الانضباط العام في شوارع المدينة بالتنسيق مع قوات الامن.

أسفرت الحملة عن ضبط ١٢ من المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة وتم التصالح الفورى، كما تم تحرير ٥ محاضر اشغال طريق، و١٠ محاضر نظافة، و١٥ إزالة إدارية.

كما تم رفع ١٥ طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات النظافة الموسعه داخل مدينة الطود.

وأعلن على سيد صادق، نائب رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ القرار بالمدينه والقرى التابعة للمركز لكلا من المريس والطود غرب ومنشية النوبه والعديسات بحري والعديسات قبلي.