شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك بمصر يفتتح السنة الإغناطية لمرور 500 عام علي الرهبنة اليسوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مع الآباء اليسوعيين في مصر، بافتتاح السنة الإغناطية، وذلك بالقداس الإلهي الاحتفالي، بكنيسة العائلة المقدسة بالفجالة، بمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والمطارنة، ممثلي الطوائف الكاثوليكية، والعديد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشعب المحتفل.

تخلل القداس الإلهي كلمة غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، والتي دارت حول أهمية الرهبانية الإغناطية، التي بُنيت على الرسالة مع الحياة الروحية، والفقر والتواضع والحق مع السيد المسيح المصلوب، كما تلا القداس الإلهي افتتاح غبطة البطريرك، معرض صور يدور حول الاهتداء بالرهبنة .

يُذكر أن السنة الأغناطية تأتي في إطار ذكري مرور ٥٠٠ سنة على اهتداء القديس إغناطيوس، مؤسس الرهبانية اليسوعية.