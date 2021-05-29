شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل شيخ رهبان دير الأنبا بيشوي.. والبابا تواضروس ينعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي قداسة البابا تواضروس الثاني، وفاة شيخ الرهبان بدير الأنبا بيشوي، الراهب القمص مرقس الأنبا بيشوي، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز ٧٣ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية في تقوي قرابة ٤٥ سنة.

ولد الراهب المتنيح يوم ٢٨ مارس ١٩٤٨ وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم العمارة في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

ترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٦ وترهب معه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

سيم قسًا يوم ٦ يناير عام ١٩٧٨ ونال رتبة القمصية يوم ٣٠ يناير من عام ١٩٨٤.

كانت تربطه بقداسة البابا تواضروس علاقة محبة كبيرة، وحرص قداسته على متابعة حالته الصحية أثناء فترة مرضه الأخيرة.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب الفاضل الراهب القمص مرقس الأنبا بيشوي، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لأسرته المباركة وكل أحبائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة في مجمع الصديقين الابرار.